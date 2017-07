Daghoroscoop Kreeft 12 Juli 2017

Jij hebt een idee, maar durft er niet mee naar buiten te komen. Twijfel niet, je idee is niet zo raar als je denkt. Zoek iemand in je omgeving die open staat voor vernieuwingen en stort je hart uit.

