Weekhoroscoop Vissen Week 25 2017

Jij gedraagt je deze week wat naïef in je relatie. Je partner voelt dit goed aan en hij/zij zal zich er zeker aan ergeren. Met een fikse ruzie komen tenminste de problemen boven water. Je partner kan overigens ook misbruik maken van je naïeve houding.

