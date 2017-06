Weekhoroscoop Vissen Week 23 2017

Je wilt deze week wel eens lekker uitrusten en niets doen. Maar als je zoiets plant gaat dat feest natuurlijk niet door. Telkens wil iemand iets van jou weten. Deze aandacht is een streling voor je zelfvertrouwen. Dan maar een andere keer luieren.

