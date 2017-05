Maandhoroscoop Vissen Juni 2017

Jij bent een hoogvlieger en een visionair. Durf jij daar vooruit te komen? Zie je het zelf eigenlijk wel? Wie hoog vliegt kan laag vallen, maar daar hoef jij nu niet aan te denken. Jij valt niet. Laat zien wat je in huis hebt, ook aan jezelf. Je hebt heel wat te bieden, dingen die andere mensen nooit voor elkaar zullen krijgen doe jij met links. Durf jezelf te zijn en vergelijk jezelf niet met anderen, dat is niet eerlijk. Verwacht ook van anderen niet hetzelfde als je van jezelf verwacht, dat is ook niet eerlijk. En dan nu weer aan de slag.