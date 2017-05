Maandhoroscoop Steenbok Juni 2017

Je bent deze maand gelukkig in de liefde. Je gaat veel uit en je wilt nieuwe mensen leren kennen. Vrijgezellen hebben zeker kans op een nieuwe relatie. Heb je reeds een relatie, ook dan zal er een hele gelukkige periode aanbreken. Bij jouw liefde hoort deze maand zeker ook seks en het liefst veel en vaak, maar dat zal geen probleem zijn. Zorg dat je niet verstrikt raakt in een machtsstrijd met je geliefde. Je bent erg actief in de relatie en dat wordt zeker gewaardeerd door je partner, maar het heeft ook een keerzijde. Jullie zullen beide moeten geven en nemen in de relatie.