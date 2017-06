Daghoroscoop Weegschaal 21 Juni 2017

Jij laat je op het verkeerde been zetten door een plotselinge gebeurtenis. Dat dit voorval niet zo negatief uitpakt als je in eerste instantie denkt, merk je gauw genoeg. Blijf onbevangen tegen de situatie aankijken.

