Daghoroscoop Weegschaal 20 Juni 2017

Jij doet vandaag gewoon dat wat je moet doen en dat doe je goed. Je bent bijzonder evenwichtig zowel voor je eigen gevoel als voor de buitenwereld. Je bent een echte rots in de branding.

