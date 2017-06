Daghoroscoop Weegschaal 11 Juni 2017

In jouw enthousiasme vergeet je dat je ook te veel hooi op je vork kunt nemen. Daar wordt echt niemand wijzer van. Als jij straks instort ben je nog verder van huis. Neem vandaag nog gas terug.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!