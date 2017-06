Daghoroscoop Vissen 11 Juni 2017

Je bent veeleisend en dat brengt de nodige spanningen met zich mee in de relatie. Je doet er verstandig aan wat meer tijd voor jezelf te nemen en de eisen die je aan je partner stelt iets terug te schroeven.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!