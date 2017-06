Daghoroscoop Tweeling 8 Juni 2017

Jij hebt je iets voorgenomen waar je de consequenties nog niet van overziet. Spannend is het en je wilt terugkrabbelen. Niet doen! Gewoon ogen dicht en doorgaan, het pakt zeker goed uit.

