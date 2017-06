Daghoroscoop Tweeling 7 Juni 2017

Je maakt je druk omdat je economische positie niet zo is als je je wensen zou? Als je niet alles kunt kopen wat je wel zou willen, ben je niet uniek. Het is soms nog mooier om te willen dan te hebben.

