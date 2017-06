Daghoroscoop Stier 23 Juni 2017

Jij wilt iemand bedanken, maar weet niet wat je zult geven. Toon jouw diepste zelf aan deze persoon, toon jezelf, geef jezelf. Dat is het mooiste geschenk.

