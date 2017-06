Daghoroscoop Ram 6 Juni 2017

Je zult geheel onverwacht een bijzonder iemand tegenkomen. Laat je niet door je vrienden de wet voorschrijven. Een beetje wordt men altijd beïnvloed en dat is ook heel goed, maar je moet wel jezelf kunnen blijven.

