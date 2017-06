Daghoroscoop Maagd 9 Juni 2017

Vandaag twijfel jij over alles wat je aan het doen bent. Dat is niet goed voor je eigenwaarde. Neem de tijd om je activiteiten te heroverwegen en schrap desgewenst enkele zaken van je lijstje.

