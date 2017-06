Daghoroscoop Leeuw 29 Juni 2017

Jouw zorgzaamheid voor je medemens is bewonderenswaardig. De misbruik die daarvan wordt gemaakt wellicht ook. Zorg ook goed voor jezelf en pas op voor mensen die je voor hun karretje spannen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!