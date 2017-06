Daghoroscoop Kreeft 30 Juni 2017

Vandaag komen er minder fijne eigenschappen van je naar boven. Jij verzet je daar heftig tegen. Onderken dat dit een deel van jezelf is en probeer goed met deze lastige eigenschappen goed om te gaan.

