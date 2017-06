Daghoroscoop Kreeft 23 Juni 2017

Probeer een beslissing uit te stellen. Laat je niet tot een overhaaste beslissing dwingen. Neem de tijd om alle feiten en consequenties op een rijtje te zetten en in alle rust een beslissing te nemen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!