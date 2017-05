Weekhoroscoop Waterman Week 22 2017

Jouw leven komt deze week plotseling op de kop te staan. Een verliefdheid slaat in alle hevigheid toe. Wees voorzichtig. Gooi niet meteen alle zekerheid overboord. De ware liefde is er volgende week en volgende maand ook nog wel.

