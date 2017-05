Weekhoroscoop Vissen Week 19 2017

Jij ontmoet deze week veel tegenslag, maar jij bent uiteindelijk toch de sterkere partij. Zorg dat je de ander aanvoelt. Dat moet voor jou toch een koud kunstje zijn. En je weet; als je de ander kent is de overwinning nabij.

