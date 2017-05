Daghoroscoop Weegschaal 5 Mei 2017

Die houding van je is een beetje te optimistisch geweest. Nu moet je zien hoe je je leven weer op de rit krijgt. Gelukkig heb je een aantal goede vrienden die altijd voor je klaar staan.

