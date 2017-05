Daghoroscoop Vissen 27 Mei 2017

Je emoties razen weer eens. Zorg dat je geen agressie in je relatie brengt. Het zou verstandig zijn als je jouw kritische tong in toom zou houden en je iets toleranter zou opstellen, vooral tegenover je partner.

