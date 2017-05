Daghoroscoop Vissen 19 Mei 2017

Vandaag heb je het gevoel dat je partner uiterst gevoelig reageert. Je vraagt je af wat er met hem of haar aan de hand is, maar de oplossing ligt niet daar waar je zoekt. Wellicht kun je beter naar jezelf kijken.

