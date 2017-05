Daghoroscoop Stier 31 Mei 2017

Vandaag dient zich een familiebezoek aan. Omdat jij vandaag wat prikkelbaar bent zal het niet altijd even gemakkelijk zijn vriendelijk en begripvol te reageren. Probeer toch gastvrij te zijn en jezelf van je beste kant te laten zien.

