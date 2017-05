Daghoroscoop Stier 13 Mei 2017

Probeer eens extra goed te luisteren naar anderen en verander niet te snel van onderwerp. Dat zou je vandaag wel eens een bijzonder interessant gesprek kunnen opleveren, met resultaten waar je zelf nooit aan had gedacht.

