Daghoroscoop Steenbok 28 Mei 2017

Jij leert vandaag iemand kennen, die je tot nu toe ontlopen hebt. Is dat een verrassing, het blijkt uitzonderlijk goed te klikken. Leer daarvan iemand niet op het uiterlijk te beoordelen.

