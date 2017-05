Daghoroscoop Ram 5 Mei 2017

Jij bent bezig met iets waarvan je weet dat het eigenlijk uitzichtloos is. Stop je energie liever in iets dat je op de toekomst voorbereidt. Wees verstandig en begin vandaag nog met afbouwen en opbouwen.

