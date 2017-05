Daghoroscoop Ram 21 Mei 2017

Je hebt de neiging om erg ondoordacht en drastisch te werk te gaan vandaag. Je moet die neiging toch een beetje in toom houden, want de schade kan wel eens groter worden dan je je nu kunt voorstellen.

