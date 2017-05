Daghoroscoop Kreeft 9 Mei 2017

Je moet in je uitlatingen niet zo overdrijven. Er is echt niemand die daar prijs op stelt. Wees lekker jezelf en vertrouw er op dat je er wezen mag. De reacties die je krijgt zullen dit bevestigen.

