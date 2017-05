Daghoroscoop Kreeft 29 Mei 2017

Iemand waar je veel van houdt maakt een, in jouw ogen, onvergefelijke fout. Je bent totaal uit het veld geslagen. Blijf open en eerlijk tegenover hem/haar en blijf praten, hoe moeilijk dat ook is.

