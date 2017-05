Daghoroscoop Kreeft 18 Mei 2017

Je wilt vandaag een beslissing nemen maar de tijd is er nog niet rijp voor. Alles en iedereen verstoort je gedachten. Stel die beslissing dus nog maar even uit. Komt tijd, komt raad.

