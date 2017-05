Daghoroscoop Boogschutter 16 Mei 2017

Vandaag schijnt de zon. Misschien niet buiten, maar wel in je hart. Laat jouw geliefden daarvan genieten en vergeet niet zelf te genieten van dit gevoel. Problemen lossen zomaar op.

