Verpleegkundige verslaat virus en gaat meteen weer werken

Een medewerkster in een verzorgingstehuis die vreesde voor haar leven vanwege Covid-19, knapte op en ging weer aan het werk.

Het zal je maar gebeuren. Je doet je werk in een verzorgingstehuis wanneer je plotseling een epileptische aanval krijgt en acuut naar het ziekenhuis moet worden afgevoerd.

Thuis herstellen

Het gebeurde Nichola Jack, een moeder van twee uit Sandbach, in het noorden van Engeland. Bij haar ziekenhuisopname bleek dat Nichola corona-positief was. Haar zuurstoflevels waren echter sterk en dus mocht ze thuis in isolatie herstellen.

Een helse week

De week die erop volgde was desondanks een hel. Nichola kon niet eten, slapen of naar het toilet vanwege de „verschrikkelijke pijn van top tot teen" die ze voelde. Ze bracht de week in bed door, en huilde bij de gedachte dat ze haar aanstaande kleindochter niet geboren zou zien worden in juni.

Epilepsie

Als gevolg van gordelroos ontwikkelde Nichola jaren geleden een epileptische aandoening. Hierdoor lijdt ze aan onverwachte aanvallen. Stress en ziekte kunnen dit soort aanvallen verergeren. De medisch specialisten vertelden Nichole dat het niet ongebruikelijk is dat Covid-19 haar epilepsie deed toenemen.

Nichola (48) is blij weer aan het werk te kunnen en met haar familie te zijn. | Foto: Metro UK / Mercury

Volledig hersteld

Nichola wist volledig te herstellen. Plicht riep meteen. Ze ging weer aan het werk in het verzorgingstehuis dat al twaalf patiënten aan corona had verloren.

„Eerst was ik bang weer aan het werk te gaan, omdat ik bang was het weer te krijgen" zei Nichola, „maar we hebben zo’n groot personeelstekort vanwege het virus en ik wilde mijn steentje bijdragen."

Trotse partner

Haar collega’s waren verbaasd maar blij Nichola weer te zien. Haar man David zei: „Ik ben enorm trost op haar beslissing weer aan het werk te gaan en haar focus te leggen op het leven van de patiënten en inwoners waarvoor ze zorgt." David gaf toe bang te zijn voor het allerergste terwijl hij voor Nichola zorgde, maar staat duidelijk achter haar beslissing weer aan het werk te gaan.

Nichola voelt zich alsof ze iets enorms heeft verslagen. „Ik ben zo blij dat ik er nog ben en ik met mijn familie kan zijn."