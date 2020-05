Babyolifantje geboren in Artis

In Artis is maandagavond een olifantje geboren. Ruim drie jaar geleden werd voor het laatst een olifantenkalf geboren in de Amsterdamse dierentuin.

De olifantenkudde liet maandagavond blijken dat er iets bijzonders te gebeuren stond. De dieren klapperden met hun oren en zwiepten met hun staarten. Het kalf kwam in slechts één minuut ter wereld en stond een kwartier later op vier poten. Trotse moeder van de viervoeter is de Aziatische olifant Thong Thai. Zij baarde al eerder vijf andere kinderen. De kleine olifant gaat aanstaande vrijdag voor het eerst naar buiten.

Bedreigd

Wist je dat Aziatische olifanten een lange dracht van maar liefst 20 tot 22 maanden hebben? Deze olifantensoort komt in het wild voor in de bossen van Sri Lanka, India en Zuidoost-Azië. Het huidige aantal Aziatische olifanten in het wild wordt geschat op 28.000- 42.000. Ze hebben een bedreigde status volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN). De grootste bedreigingen zijn de jacht en het verdwijnen van hun leefgebied door landbouw en ontbossing.