Vrouw trouwt met man die haar beschermde tijdens schietpartij

Op 1 oktober 2017 vond tijdens het Route 91 Harvest festival in Las Vegas een bloederige schietpartij plaats, met 58 doden en honderden gewonden tot gevolg. In het midden van de chaos sloegen twee mensen op de vlucht. Ze hadden elkaar net leren kennen, en inmiddels zijn ze getrouwd.

De Canadese Chantal Melanson en de Amerikaanse Austin Monfort hadden de avond voor de schietpartij een kort praatje gemaakt, nadat hij zichzelf had voorgesteld. 24 uur later lagen ze ineens naast elkaar op de grond.

„We dachten eerst nog dat het vuurwerk was", zegt Melanson tegen de Britse Metro. „Maar toen het maar niet ophield, dook iedereen naar de grond. We keken elkaar in de ogen."

Vluchten

Toen begon iedereen verschillende kanten op te rennen, gaat ze verder. „Austin bleef echter bij me, en we renden samen. We renden het hele festivalterrein over, en stopten een paar keer om dekking te zoeken."

Uiteindelijk konden ze een zijstraatje in en vonden ze een taxi waar al een vrouw in zat. „We wilden net wegrijden, toen er nog een vrouw aan kwam, die haar buik en been vasthield. Ze was geraakt."

Samen reden ze naar het ziekenhuis, waar ze de nacht doorbrachten, omdat er een lockdown was afgekondigd. „Austin verliet mijn zijde nooit. Hij hield me de hele nacht vast. Ik voelde me veilig bij hem."

Aanzoek

De dagen erna vlogen Melanson en Monfort allebei naar huis, maar ze bleven contact houden. „We FaceTimeden elke dag. Hij was de enige met wie ik wilde praten, na alles wat we samen meegemaakt hadden." Als snel werden de twee verliefd.

In de maanden erna besloten ze bij elkaar op bezoek te gaan, en zo begon hun langeafstandsrelatie. Op 8 maart 2019 vroeg Monfort haar ten huwelijk. „Hij nam me mee naar ons favoriete strand, en er was niemand om ons heen. Het was perfect."

Bruiloft

Ze trouwden afgelopen november voor de wet (iets wat binnen 90 dagen na de visumaanvraag van Melanson moest gebeuren), en waren van plan om in mei een feestelijke ceremonie te houden voor vrienden en familie. Die kan vanwege de coronacrisis voorlopig echter niet doorgaan.

„Dat is een beetje stressvol, aangezien er zoveel planning aan voorafgegaan is, met mijn familie in Canada en de zijne in Californië", zegt Melanson. „Maar we zijn al lang blij dat we de quarantaineperiode niet in verschillende landen hoeven door te brengen."

Het stel hoopt na de lockdown hun bruiloft en bijzondere liefdesverhaal uitgebreid te kunnen vieren.