Prins Harry en Meghan helpen chronisch zieken

Prins Harry en Meghan deelden afgelopen week voedselpakketten uit aan zieken in LA. Het is hun eerste publieke activiteit sinds hun verhuizing naar Californië, dat sinds kort in lockdown is.

Dat meldt Metro UK. Al op Paaszondag hielp het paar de organisatie Project Angel Food met voedsel uitdelen aan chronisch zieke mensen. Afgelopen woensdag verasten ze de organisatie opnieuw met hun helpende hand.

„Ze deelden aan zo’n twintig van onze cliënten pakketten uit, en zetten hun wereld op hun kop", zegt de communicatiemanager van Project Angel Food Anne-Marie Williams. Omdat ze twee gezichtsbedekkende mondkapjes droegen, hadden niet alle cliënten door dat ze beholpen waren door de hertog en hertogin van Sussex.

Zelfstandig worden en waarden toevoegen

In januari maakte het beroemde paar bekend hun koninklijke leven achter te willen laten en zich te willen richten op financieel onafhankelijk worden. Ze proberen zo veel mogelijk buiten bereik van de media te blijven.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Meghan en Harry een non-profit organisatie willen starten in de VS genaamd Archewell. De organisatie zal zich richten op mentale gezondheid, onderwijs en gezondheid. Het paar zegt dat ze graag „iets van betekenis willen doen", maar hebben vanwege de COVID-19 pandemie nog niet meer details naar buiten gebracht. Zodra „de tijd rijp is" zullen ze meer van hun plannen bekendmaken.