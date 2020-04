Merrie die van dode tweeling beviel dolgelukkig met pleegveulen

Een merrie die eerder deze week beviel van een dode tweeling, is weer gelukkig. Na een korte periode van rouw kreeg ze dinsdagavond een pleegveulen. En kijk, ze heeft haar nieuwe veulen geaccepteerd.

Na de geboorte van haar dode tweeling was de merrie uit Bergambacht enorm verdrietig. „Hartverscheurend'', zeggen haar eigenaren Lonneke van Duurling en Annemiek Koene. De vrouwen gingen via Facebook naarstig op zoek naar een pleegveulen. Ongeveer 12 uur na de geboorte van de dode tweeling kwam het veulentje, van wie de moeder bij de bevalling overleed, bij de merrie op de weide terecht. En de eigenaar van het veulentje is geen onbekende: Henk Angenent, de laatste winnaar van de Elfstedentocht.

Kleine Prins

Toch was het nog even spannend of de merrie het veulentje zou accepteren, maar dat deed ze. Annemiek en Lonneke hadden er sowieso een goed oog in. „Ze is altijd een zorgzame moeder geweest, bij sommige merries is de kans groter dat ze een pleegveulen accepteren.''

De merrie is in de wolken met het veulentje. „Ze is er echt trots op. Het is voor beiden sowieso gezonder dat ze elkaar hebben.'' Een naam heeft het veulentje nog niet, maar voorlopig is hij omgedoopt tot „de kleine prins''.