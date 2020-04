Huwelijk Bennie en Everdien ging door: Om nooit te vergeten!

Maanden keken ze er naar uit, de bruiloft op vrijdag 24 mei. En toen kwam er corona… Bennie en Everdien zetten met heel wat regelwerk toch door en beleefden een dag van hun dromen.

Metro sprak de het net getrouwde stel, net als de fotograaf die de ‘mooiste dag van het leven’ vastlegde. Bennie Ruitenberg (21) uit Lunteren en Everdien Hardeman (20) uit Barneveld gaven elkaar vrijdag het jawoord. De bruiloft werd met een beperkt (en toegestaan) gezelschap gevierd. Auto’s reden in een lange rij langs om felicitaties te roepen, cadeaus te ‘gooien’, te zwaaien en te juichen. Het gelukkig getrouwde stel gaat in Renswoude wonen.

Positief gebleven

Hebben jullie overwogen om hun bruiloft uit te stellen tot na corona? En waarom hebben jullie dat niet gedaan?

Nee, we wilden het niet uitstellen. We accepteerden de regels en bleven positief. De 24e was gewoon onze datum waar we naar uitgekeken en naar toegeleefd hebben. Daarom liever een iets kleinere bruiloft dan uitstellen. Achteraf werd het een perfecte bruiloft op een andere manier dan normaal.

Kunnen jullie beschrijven hoe het was om al die auto's lang te zien rijden?

Toen die auto's langs kwamen voelde dat echt geweldig. Het was een enorme verrassing voor ons. Iedereen leeft met je mee en heeft iets over voor onze dag. Het is te mooi allemaal op deze manier, FANTASTISCH!

Gaan jullie nog een groot feest geven als dat over bepaalde tijd weer mag?

Zouden we iets gemist hebben, dan wilden we een tweede dag misschien een keer doen. Maar hij was nu meer dan compleet, een prachtige dag om nooit te vergeten! En we zijn maar al te blij dat alles vastgelegd is.

Fotograaf staat ‘altijd aan’

Degene die al het moois vastlegde was Mariët Heikoop van liefdevastgelegd.nl.

Hoe was het om dit te doen?

Deze bruiloft was een waar feestje. Bennie en Everdien hadden hun dag eigenlijk gepland bij Het Uilenbos in Lunteren. Alles was tot in de puntjes geregeld en bij mooi weer zouden ze buiten trouwen. Het was voor mij een bruiloft om echt naar uit te kijken. Een prachtig stel en een mooie locatie. Nu moesten we allemaal schakelen. De locatie werd gewijzigd naar Huize Kernhem in Ede en de dag werd heel anders ingevuld. Door alle verrassingen die de familie en vrienden hadden geregeld voor het bruidspaar was dit een andere, maar ontzettend leuke en mooie bruiloft.

Bereid je je anders voor nu zo'n setting veel minder groot is?

In principe niet. Als fotograaf moet je altijd 'aan' staan. Ook al wordt er afstand gehouden en kun je momenten als knuffels en felicitaties niet vastleggen, je weet nooit wat er toch onverwacht gebeuren kan. Wel leek het er in eerste instantie op dat de dag, qua uren fotografie korter zou gaan zijn. Bruid Everdien belde mij de dag voor de bruiloft nog op of ik toch nog iets langer kon blijven, uiteraard was dat geen probleem voor mij. Na het officiële programma zouden bruid en bruidegom naar hun huis gaan en daar verder 'samen' zijn. Ze wilden nog wat vrienden uitnodigen 's avonds en wederzijdse ouders zouden ook nog even langskomen. Door vrienden was er, als verrassing, een diner geregeld voor bij het bruidspaar thuis en ook het hele huis was versierd en er waren cadeautjes in het huis gezet.

Met tranen in de ogen fotograferen

De familie had last minute een drive-in receptie op poten gezet en dus werd het bruidspaar om 19.00 uur voor het huis neergezet op een bankje en begon de hele stoet. Versierde auto's, confettikanonnen, cadeaus, kaarten, een drone die alles filmde, een Barneveldse krant erbij en de hele straat had de vlag uitgehangen. Het was zo gaaf om te kunnen vastleggen hoe verrast Bennie en Everdien waren, hoe blij ze waren en hoeveel warmte en liefde er ondanks de afstand toch was voor dit bruidspaar. Ik stond met tranen in mijn ogen te fotograferen.

Wat vind je zelf de best geslaagde foto?

Eigenlijk heb ik twee foto's die eruit springen (beide in dit artikel te zien, red.). De foto waar de stok uit de auto wordt gestoken met de opgeblazen handschoen eraan vertelt heel mooi de situatie. De afstand, het herkenbare blauwe handschoentje, maar ook de verbazing en blijdschap op de gezichten van het bruidspaar is in deze foto zo leuk. Op de andere foto is goed te zien wat voor groot feest het was, met de versierde auto's (ook verder in de achtergrond) en de confetti over het bruidspaar heen.