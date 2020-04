Heimwee naar je collega's? Zo haal je de kantoorsfeer in huis!

In het midden van deze crisis kan het moeilijk zijn om de toekomst rooskleurig in te zien. Toch komt er een einde aan het coronatijdperk, en dan moeten we de vruchten plukken van de lessen die we geleerd hebben. Twee hoogleraren over mogelijke positieve bijwerkingen van het virus.

Als deze ellende - ooit - achter de rug is, kunnen sommige dingen namelijk ten goede veranderd zijn, denkt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Zo krijgen we volgens hem een brede herwaardering voor bepaalde beroepen. „We worden op dit moment allemaal weer fan van de zorg. We realiseren ons dat we zonder die vakkenvuller geen eten hebben, en zijn extra dankbaar voor de pakketbezorger en de vuilnisman."

Sowieso zorgt deze periode voor meer solidariteit, denkt Wilthagen. „Je ziet ineens weer de saamhorigheid in de buurt. Mensen denken: kan ik iets doen? Dat is een heel groot goed in de moderne, individualistische maatschappij."