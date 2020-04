Federer en Nadal kletsen bij tijdens hilarische Instagramsessie

Wie hulp nodig heeft tijdens deze coronacrisis, kan rekenen op zogenaamde 'hulpies'. Via het platform hulpies.nl, een initiatief van fieldmarketingbureau Fonky Sales, bieden de hulpies zich aan om, onder andere boodschappen te doen, telefoongesprekken te voeren met eenzame ouderen of laptops van bedrijven naar scholen te brengen.

De vrijwilligers zijn veelal medewerkers van het bedrijf die aangegeven hebben in deze tijden te willen helpen. Los van het boodschappen doen en de telefoongesprekken, blijkt dat er in Nederland een groot aantal kinderen is dat thuis geen laptop heeft, wat thuisonderwijs bijzonder lastig maakt. Het precieze aantal is niet bekend, wel groeien er volgens het CBS ongeveer 264.000 minderjarige kinderen op in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens.

#Laptopsvoorscholen