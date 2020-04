Belgisch wolvenpaar zwanger

Het plan was eigenlijk om de Mount Everest te beklimmen, om zo geld op te halen voor het goede doel. Het coronavirus gooide alleen roet in het eten. Maar, zo dacht Ed Jackson, dan doe ik het toch gewoon thuis?

De voormalig professioneel rugbyspeler verwacht zo'n acht uur per dag, vier dagen lang, op de trap te staan. In totaal moet hij namelijk 89.056 treden beklimmen; 2783 keer naar boven en beneden. Daarmee simuleert hij de 8.848 meter hoge Mount Everest.

De 31-jarige Jackson is overigens niet zomaar een bergbeklimmer. In 2017 raakte hij gewond aan zijn hoofd na een duik in een zwembad, waarna hij verschillende rugwervels gebroken had. Hij zou nooit meer kunnen lopen, zeiden de doktoren. Een jaar later stond Jackson op zijn eerste berg. Het was dan ook zijn droom om de eerste (voormalig) verlamde bergbeklimmer te zijn, die de top van de Mount Everest haalt. „Het vraagt enorm veel van me, maar er zit iets symbolisch in het behalen van dingen waarvan anderen dachten dat het je nooit zou lukken."