5x positief nieuws: Koningsdageditie

Het positieve nieuws van maandag 27 april. Zwangere wolf, warmste Koningsdag ooit gemeten, en Nieuw-Zeeland is vrij van covid-19.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 27 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van maandag 27 april.

1. Warmste koningsdag ooit gemeten

Hoewel het weer de komende week regenachtig wordt, is Koningsdag nog nooit warmer geweest. In De Bilt steeg het kwik maandag rond 12.00 uur naar 18 graden. Daarmee is het de warmste Koningsdag sinds de eerste editie in 2014, meldt Weeronline.

Het vorige record stond op 17,6 graden en werd gemeten tijdens die eerste editie, op 27 april 2014. Hoewel het dit jaar de warmste Koningsdag in de geschiedenis is, is het niet de warmste 27 april ooit gemeten. Dat was in 2007 toen de thermometer de 27,3 graden aantikte.

Overigens is het tijdens Koninginnedagen, die op 30 april werden gevierd, wel warmer geweest. De warmste editie was in 1993 met 26,9 graden.

Dit jaar liet de regen het op Koningsdag afweten. Vorig jaar was de op één na natste Koningsdag. Er viel toen in De Bilt 8,9 millimeter.

Koning spreekt Nederland toe op Koningsdag 2020. | Foto: ANP / Patrick van Katwijk

2. De Koning: „Bijzonder hoe we toch een eenheid hebben kunnen vormen”

De zonnige Koningsdag van 2020 heeft een totaal ander karakter dan in voorgaande jaren. De nationale viering in Maastricht werd geschrapt en de feestdag wordt vanuit huis of vanaf het balkon gevierd. Toch sprak Koning Willem-Alexander maandag in een korte toespraak op tv zijn bewondering uit voor Nederland. „Hoe bijzonder is het dat het gelukt is om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen. En zo de basis te leggen voor velen."

De koning sprak zijn teleurstelling uit dat het bezoek aan Maastricht wegens het coronavirus niet door kon gaan. „Maar wat in het vat zit, verzuurt niet", aldus de koning. Graag had hij gezien dat op „grachten, pleinen en straten massa's mensen op de been" zouden zijn en dat Nederland „helemaal uit zijn dak" ging, „uitbundig feestvierend". „Maar dat heeft niet zo mogen zijn", aldus Willem-Alexander.

Om 16.00 uur sloot de koning de viering af door het glas te heffen tijdens een nationale toost.

3. Koningin Máxima en prinsessen openen digitale kleedjesmarkt

Ook koningin Máxima was druk bezig op de verjaardag van haar man. Ze verzorgde samen met haar dochters Amalia, Alexia en Ariane in Paleis Huis ten Bosch de opening van de digitale kleedjesmarkt.

Op een foto die door het hof is verspreid, is te zien dat Alexia en Ariane een oranje lint van crêpepapier vasthouden en dat Máxima klaarstaat om het lint door te knippen. Prinses Amalia staat even verderop om het tafereel met de tablet vast te leggen.

Op de digitale kleedjesmarkt kunnen mensen ondanks de coronacrisis toch hun spulletjes verkopen. Dat gaat via een site van Marktplaats. Mensen kunnen een deel van hun opbrengst aan Stichting KiKa doneren voor onderzoek naar kinderkanker.

4. Verspreiding COVID-19 gestopt in Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland zegt dat de overdracht van het coronavirus in het land is gestopt. Daarmee is het virus effectief geëlimineerd. Er werden in het land slechts nieuwe gevallen van in de enkele cijfers gemeld de afgelopen dagen, en maar één nieuwe besmetting op zondag. Premier Jacinda Ardern zei dat het virus „momenteel" is geëlimineerd. Dat meldt de BBC.

Overheidsfunctionarissen zeggen dat dit niet betekent dat er helemaal een eind komt aan nieuwe gevallen van het coronavirus.

Het nieuws komt vlak voordat Nieuw-Zeeland zijn strengste sociale beperkingen gaat versoepelen. Vanaf dinsdag kunnen enkele niet-essentiële bedrijfs-, gezondheidszorg- en onderwijsactiviteiten worden hervat. De meeste mensen moeten nog wel steeds thuis blijven en alle sociale interacties vermijden. Nieuw-Zeeland heeft tot nu minder dan 1500 bevestigde of waarschijnlijke gevallen van coronavirus en 19 sterfgevallen gemeld.

Het Belgische wolvenpaar Nolla en August verwacht welpen. | Foto: GettyImages

5. Wolvenpaar Nolla en August verwacht welpen

Ook drie hoeraatjes voor de natuur. Het Belgische wolvenpaar Nolla en August is namelijk in blijde verwachting. Dat meldt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

De wolven bevinden zich in een afgebakend natuurgebied in Belgisch Limburg. „De geboorte van de welpen zal niet meer lang op zich laten wachten". Dat schrijft de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir op haar Facebookpagina.