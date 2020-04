5x positief nieuws: Baby neushoorn, benefietconcert en meer

Het positieve nieuws van zaterdag 18 april. Vallende sterren, een zwarte neushoornbaby, en een daling in coronapatiënten op de IC.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 18 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken we naar positief nieuws. Op de lichtpuntjes kun je teren. Dit zijn de vijf hoopgevende nieuwsfeiten van zaterdag 18 april.

1. Opnieuw daling in het aantal coronapatiënten op de IC

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Het zijn er nu nog 1201, 34 minder dan vrijdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Donderdag stond de teller nog op 1258.

Op de intensive care liggen nu 356 mensen met andere klachten dan corona. Dat is nog steeds laag. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 800. „De gestage verdere daling gaat ziekenhuizen de gelegenheid bieden om zich ook weer te richten op niet-Covid-zorg", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „De beschikbare capaciteit is stabiel."

2. Zeldzame zwarte neushoorn in Blijdorp is zwanger

Diergaarde Blijdorp viert feest. De zwarte neushoorn Naima krijgt namelijk een kleintje. Naar verwachting komt het jong begin november dit jaar ter wereld. Dat is goed nieuws, want de zwarte neushoorn is een ernstig bedreigde diersoort. Het zal Naima’s tweede baby worden.

3. Komende week vallende sterren te spotten

In de aankomende nacht van dinsdag op woensdag kun je veel vallende sterren zien. Het weer zal helder zijn, en dus optimale kans bieden om de sterren van de zogeheten Lyriden voorbij te zien suizen. Zorg dus dat je om de juiste tijd klaarstaat met een dekentje, camera en goed doordachte hartenwens.

4. Genieten van artiesten dankzij benefietconcert One World

Door de coronacrisis lopen we veel concerten mis. Maar dankzij het grote thuisconcert One World: Together At Home kun je toch van je favoriete popartiesten genieten. Het benefietconcert is een initiatief van Lady Gaga en wordt uitgezonden door MTV Nederland vanaf 2.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Je kunt genieten van concerten van Taylor Swift, Jennifer Lopez, Sam Smith, Usher en Pharrell Williams. Paul McCartney en Billie Eilish zijn twee van de hoofdacts. MTV herhaalt de special zondag vanaf 19.15 uur.

Op initiatief van Lady Gaga vindt de nacht het online One World benefietconcert plaats. | Foto: ANP.

5. Prins Harry en Meghan op liefdadigheidstoer

Sinds het koppel bekendmaakte hun koninklijke bevoegdheden naast zich neer te zullen leggen, zitten Harry en Meghan niet stil. Afgelopen week deelden zij meermaals voedselpakketten uit aan chronisch zieken in LA. Het is hun eerste publieke activiteit sinds hun verhuizing naar Californië, dat sinds kort in lockdown is. Omdat ze twee gezichtsbedekkende mondkapjes droegen, hadden niet alle cliënten door dat ze beholpen waren door de hertog en hertogin van Sussex. Ze hebben zo’n twintig huishoudens blij verrast.