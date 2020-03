Politie houdt 'joy-ridende' hond staande

Miljoenen dieren hebben de Australische bosbranden niet weten te overleven. De familie van kat Angel dacht dat het dier overleden was, tot het opeens weer op de stoep stond.

De Australische Ben Symonds was - samen met zijn familie - gedwongen om het huis achter te laten en te evacueren. Tijdens de evacuatie zetten hun twee katten Angel en Mickey het op een lopen, in een poging de vlammen te ontsnappen. De kans dat de twee katten het razende vuur zouden overleven was nihil, dacht Symonds.

Toen de familie weer terugkwam in hun huis, dat wonder boven wonder nog overeind stond, waren de twee katten nergens te bekennen. „Het terrein om het huis was zwartgeblakerd. Alleen het gras had het overleefd." Hoop voor de katten had hij dan ook niet.