Hond na bijna zes jaar in asiel eindelijk geadopteerd

Vijf en een half jaar lang wachtte het hondje Merrick op zijn nieuwe baasje. Vanuit het asiel in Kansas City zag Merrick honden komen en gaan, maar nooit werd hij geadopteerd. Totdat een weldoener 3000 dollar betaalde om een foto van Merrick af te drukken op een gigantisch bilboard.

De zes jaar oude hond poseerde voor foto's, speelde in video's, het asiel startte zelfs een sociale media campagne. Het mocht allemaal niet baten, schrijft The Guardian.

Tweeduizend dagen lang zat Merrick in het asiel. Uiteindelijk was het Jordan Nussbaum, die het bilboard met de foto van Merrick in de stad zag en zijn vriendin ervan wist te overtuigen dat Merrick de ideale hond is.

Liefde op het eerste gezicht

Voor Nussbaum was het liefde op het eerste gezicht, dat vertelde hij tegen lokale televisie zender KMBC. „Het is hartverscheurend dat hij daar zo lang heeft moeten wachten op een baasje, maar ik denk dat dit uiteindelijk voorbestemd is.''

Uiteindelijk bleken hij en zijn vriendin het ideale thuis voor Merrick: „Ze zochten iemand die geen kinderen heeft en met genoeg energie om Merrick aan te kunnen. Hij is namelijk een grote puppy.''

Het was lokale ondernemer Scott Poore die betaalde voor het bilboard. Poore, die een eigen kledingbedrijf heeft, steunde de dierenasiels in de omgeving van Kansas City al langer financieel. Om Merrick geadopteerd te krijgen moest hij echter alle zeilen bijzetten. „Met de sociale media posts vertelden we vijf en een half jaar lang hetzelfde verhaal aan hetzelfde publiek, uiteindelijk was er een billboard nodig om Merrick onder de aandacht te brengen van de juiste mensen.

Ster op sociale media

Met een feestje werd het afscheid van Merrick gevierd. De hond geniet van zijn nieuw verworven vrijheden. Zo rent hij graag rond in de tuin en heeft hij een oogje op de hond van de buren. Bovendien is hij ook nog eens een ster geworden op sociale media. De Facebookpagina Merrick the Rescue Pup heeft op het moment van schrijven al meer dan 2600 likes.