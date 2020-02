Duo verliest elkaar uit het oog, trouwt 50 jaar later alsnog

Al op de basisschool hadden ze een oogje op elkaar: Joan Reid en George Low. Nu, bijna zestig jaar later, stapt het tweetal alsnog in het huwelijksbootje.

Joan en George waren acht en negen jaar oud toen ze elkaar voor het eerst zagen. Toen ze beide tieners waren hebben ze gedate en op hun achttiende vroeg George Joan ten huwelijk. Het enige probleem: George ging het leger in, en als Joan met hem zou trouwen, zou ze mee moeten verhuizen naar Duitsland. Ze wilde haar familie niet achterlaten en de twee verloren elkaar uit het oog.

Tot Joan eind 2017 de moed bij elkaar schraapt en George een berichtje stuurt op Facebook. „Ik heb altijd met het idee gespeeld om George te contacten, maar ik wist niet hoe ik moest beginnen", vertelt de nu 65-jarige Joan aan Metro UK. „Ik dacht eigenlijk iedere dag wel aan George, me afvragend wat hij deed in zijn leven. Hij was mijn eerste liefde en ik probeer niet teveel spijt te hebben, maar ik had met hem mee moeten gaan naar Duitsland. Ik heb hem al die tijd niet uit mijn hoofd kunnen krijgen."

Vlinders

Joan zocht zijn naam op en stuurde hem een vriendschapsverzoek. „Het spijt me, maar ik ken je niet", was wat ze terugkreeg. Beiden waren op dat punt al getrouwd geweest. Joan had aan haar huwelijken onder andere een andere achternaam over gehouden. „Ik zei dat 'ie eens goed naar de oude zwart-wit-foto's moest kijken. Toen wist 'ie het gelijk", lacht Joan.

Na vijf maanden heen en weer te hebben bericht, spreekt het tweetal in 2018 af. Ze zien elkaar, voor het eerst in 47 jaar. En hoewel ze op dat moment beide getrouwd zijn, zijn ze stiekem hun eerste liefde nooit vergeten. „Toen ik hem uit zijn auto zag stappen, moest ik gelijk huilen. En tegelijkertijd voelde ik zoveel vlinders in mijn buik, net als vroeger."

Alleen: beiden zijn getrouwd. Maar, volgens Joan werkte haar huwelijk toen al niet meer. En bij George was dat ook het geval. Dus zijn ze beiden gescheiden en besloten ze - twee maanden na de eerste her-ontmoeting - samen te gaan wonen.

Opnieuw

„Het is echt geweldig. Ik had dit moeten doen toen ik nog jong was." George is het daar volledig mee eens. Daarom ging hij eind 2018 'op een knie' en vroeg hij haar opnieuw ten huwelijk. „Hij ging niet echt door zijn knieën, want hij heeft artritis", vertelt Joan. „Hij zei me dat we dit jaren geleden al hadden moeten doen."

Toch heeft het tweetal nog even geen haast voor het daadwerkelijke trouwen. „We wachten nu al zo lang, een paar maanden extra maakt ook niet uit", haalt Joan haar schouders op. Ze wachten tot hun beider scheidingen afgerond zijn.

Tot die tijd kan George niet wachten om eindelijk de vrouw te trouwen, die hij bijna vijftig jaar geleden ten huwelijk vroeg.