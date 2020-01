Miljoenen dieren hebben de Australische bosbranden niet weten te overleven. De familie van kat Angel dacht dat het dier overleden was, tot het opeens weer op de stoep stond.

De Australische Ben Symonds was - samen met zijn familie - gedwongen om hun huis achter te laten en te evacueren. Tijdens de evacuatie zetten hun twee katten Angel en Mickey het op een lopen, in een poging de vlammen te ontsnappen. De kans dat de twee katten het razende vuur zouden overleven was nihil, dacht Symonds.

Toen de familie weer terugkwam in hun huis - dat wonder boven wonder nog overeind stond - waren de twee katten nergens te bekennen. „Het terrein om het huis was zwartgeblakerd. Alleen het gras had het overleefd." Hoop voor de katten had hij dan ook niet.

Blij

Symonds had net geaccepteerd dat ze niet meer terug zouden komen, toen Angel opeens op de stoep stond. „Zeven nachten was ze weg en toen was ze opeens weer thuis", schrijft hij op Reddit. „We dachten dat ze dood was!" Een week heeft het dier in het wild doorgebracht, terwijl de wereld om haar heen afbrandde.

Doodgewaande kat overleeft Australische bosbranden / Reddit Bozwoggle

„Het was echt het beste gevoel ooit toen ik naar buiten liep en haar levend zag." Angel heeft wel wat brandwonden, maar volgens Symonds zal ze het overleven. De kat - die voor de bosbranden een witte vacht had - ziet er wel aardig gehavend uit. „Haar oren zijn verbrand, maar dat is het ook. Haar pootjes zijn niet eens verbrand. Ze is nu vooral heel blij om weer thuis te zijn."

Over kat Mickey heeft de familie helaas nog niets vernomen.