80-jarige: 'Mijn 35-jarige vriend is geen golddigger'

Volgens de 80-jarige Iris Jones zit de 35-jarige Mohamed écht niet achter haar geld aan. Het stel, dat elkaar via Facebook ontmoette, wil in Egypte gaan trouwen.

Al veertig jaar was ze alleen, maar die veertig jaren zonder seks werden in één keer weggevaagd toen ze 'intiem' werd met haar nieuwe vriend, vertelt Iris aan Mirror.

De bejaarde vrouw gaat behoorlijk goed met de tijd mee. Niet alleen zit ze op Facebook - wat al een hele prestatie is voor iemand van haar leeftijd - maar ook vond ze daar de nieuwe liefde van haar leven: Mohamed. Binnen twee weken zei Mohamed verliefd op haar te zijn.

Nieuwe vader

Iris liet er geen gras over groeien en pakte vervolgens het vliegtuig naar Caïro, waar ze ook gelijk de 70-jarige moeder van haar vriend ontmoette. Die is overigens helemaal voor het huwelijk en heeft haar zegen gegeven. De zoons van Iris zijn minder blij met de nieuwe geliefde van hun moeder.

„He (zoon Steve, red.) zag hoe blij Mohamed me maakte. Hij is wantrouwend, maar hij zal Mohamed op gegeven moment accepteren als vader", denkt Iris. Haar andere zoon ziet het minder rooskleurig in. „Hij is bang dat Mohamed achter mijn geld aan zit." Iets wat volgens de gepensioneerde absoluut niet het geval is.

De ware

„Als hij me wil trouwens om mijn fortuin, heeft 'ie mooi pech. Ik leef namelijk op mijn pensioentje." Mohamed beaamt dat dat ook niet is wat hij wil: „Dit gaat niet om het geld. Geld is niet alles. Van geld koop je geen geluk. Liefde kent geen limiet en geen leeftijd." En dat is duidelijk, want er zit een behoorlijk leeftijdsverschil tussen de twee.

Trouwen ging overigens niet tijdens het eerste tripje naar Egypte, want Iris had niet de juiste papieren bij zich. En dus moest ze haar geliefde achterlaten. Daar laat ze het niet bij zitten. „Ik heb eindelijk de ware ontmoet op mijn tachtigste. Ik ben bang dat ik dood ga voor ik met hem kan trouwen. Ik zal alles doen wat mogelijk is om met hem te kunnen leven."