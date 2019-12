Grote oren, enorme ogen en ongelooflijk schattig. Nee, we hebben het niet over Baby Yoda, maar over een kat die er sprekend op lijkt.

De kleine Joy heeft behoorlijk wat weg van het wereldberoemde Star Wars figuur. Het enige verschil is dat deze kat wél echt bestaat en naast je op de bank kan liggen.

De kat werd namelijk eerder deze maand gevonden met een grote wond in haar nek. Hoe die wond is ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk. Dierenartsen denken aan een aanval door een ander dier, dierenmishandeling of een ongeluk.

Baby Yoda-kat zoekt huisje / CNN

Joy is zo'n een tot twee jaar oud. Zodra ze helemaal genezen is, wordt wordt er een huisje voor haar gezocht, schrijft CNN. „Ze houdt van knuffelen, aandacht en is erg lief. Ondanks haar eerdere ervaringen vindt ze mensen leuk en vindt ze het heerlijk om op schoot te liggen", vertelt een woordvoerder van het adoptiebureau Humane Society of Rowan County.

Mandolorian

Door de Mandolorian-serie op Disney+ is het internet helemaal verliefd geworden op een van de karakters, Baby Yoda. De serie gaat over een premiejager, die de opdracht krijgt om een 50-jarige op te halen en terug te brengen. Die 50-jarige blijkt alleen van een ander, veel langzamer ouderwordend, ras te zijn. Dus zit de premiejager met een superschattige kleuter opgescheept.