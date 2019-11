Niemand wilde baby met down adopteren, tot de homoseksuele Luca

Baby Alba was dertien dagen oud toen ze door de 41-jarige Luca Trapanese geadopteerd werd. Ze was op dat moment al door twintig families afgewezen, omdat ze het syndroom van Down had.

Ook haar moeder gaf Alba om het syndroom op voor adoptie. Voor de Italiaanse Luca was het echter geen probleem. Luca is homoseksueel en single, wat het voor hem moeilijk maakte om een kindje te adopteren. En áls hij dan al mocht adopteren, zou het alleen maar een kind met gezondheids- of gedragsproblemen kunnen zijn, vertelde hij aan onder andere aan Bored Panda. Maar dat hield hem niet tegen.

Verlossende woord

In 2017 kwam dan eindelijk het verlossende woord voor de aanstaande vader: hij mocht een kindje adopteren. Op één voorwaarde: de baby met 'speciale behoeftes' moest door de traditionele families afgewezen zijn. Luca, die al sinds zijn jeugd droomt van vaderschap, is dolgelukkig. „Al sinds mijn veertiende werk ik met gehandicapten, zodat ik de juiste kennis en ervaring heb om een kindje met speciale behoeftes te kunnen adopteren."

„Toen ik Alba voor het eerst in mijn armen hield, was ik overweldigd met geluk. Ik voelde gelijk dat ze mijn dochter was." Tot dat moment was hij altijd bang geweest, maar toen hij Alba vasthield wist Luca dat hij er klaar voor was.. „Ik wist dat ik klaar was om haar vader te zijn."

Trots

Twee jaar later heeft Luca nog geen seconde spijt gehad van de adoptie en draait zijn leven iedere dag om de kleine Alba. „Ze heeft me geluk gebracht en ik ben zo trots dat ik haar vader ben."