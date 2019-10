Politie vervangt gestolen fiets van 6-jarige

Ook in Amerika zijn na de summer break de scholen weer begonnen. Eén van de scholen waar de rest van de wereld altijd halsreikend naar uitkijkt tot ze weer beginnen is de Walden Grove High School in Arizona. Daar is de homecoming-dans namelijk ieder jaar weer een spektakel om naar te kijken!

Walden Grove High School is de op één na grootste middelbare school in Sahuarita, Arizona en opende in 2011 pas haar deuren. Op de school zit een behoorlijk groot dansgezelschap, The PAC Dance Team, die tot vijf keer toe staatskampioen zijn geworden met hun dansoptredens.

Als wij de Homecoming-dance van dit jaar - met tot in de puntjes verzorgd Marvel-thema - zien, begrijpen we dat wel. Wat is dit tof!